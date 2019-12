Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau Capital : mandat de rachat d'actions prolongé Cercle Finance • 30/12/2019 à 07:27









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce avoir prolongé le mandat de rachat signé et annoncé le 19 septembre dernier jusqu'au 19 mars prochain, date d'annonce des résultats annuels 2019, mandat dans le cadre duquel 342.686 actions ont été rachetées à ce jour. Pour rappel, ce mandat, qui expirait initialement le 31 décembre 2019, porte sur un volume maximal de 1.400.000 actions, soit environ 1% du capital social, à un cours n'excédant pas les limites imposées par l'assemblée générale du 22 mai 2019. Les actions ainsi rachetées seront destinées à couvrir les plans d'actions gratuites et de performance et/ou à être remises dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport, dans la limite de 5% du capital social.

