Tikehau Capital : levée de fonds pour Intesa Sanpaolo PB

(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce une levée de plus de 400 millions d'euros pour un fonds destiné à offrir des solutions d'investissement sur les marchés privés européens aux clients particuliers de Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking. Le fonds apporte une solution sur mesure et multi-actifs aux particuliers fortunés à la recherche d'une exposition diversifiée. Son périmètre d'investissement couvrira les métiers dette privée, private equity, immobilier et special opportunities. 'Cette quatrième génération du fonds de la plateforme Fideuram Alternative Investments (FAI) a été souscrit par près de 3.000 investisseurs italiens via les réseaux de Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking', ajoute le groupe français d'investissement.

Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL Euronext Paris -0.44%