Tikehau Capital: le titre recule malgré de solides résultats

(CercleFinance.com) - Tikehau Capital a fait état mercredi matin de résultats annuels 2023 décrits comme 'solides sur tous les plans', grâce notamment à un niveau de collecte record.



Le spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs dit avoir dégagé l'an dernier un résultat net part du groupe de 177 millions d'euros, dont 105 millions au second semestre, soit une croissance de 144% comparé au second semestre 2022.



Dans un communiqué, le groupe met en avant les effets positifs de son internationalisation, un modèle 'accélérateur de croissance' qui prépare selon lui le terrain à ses résultats futurs.



Son dividende va ainsi être porté à 0,75 euro par action, en hausse de 7% par rapport à 2022.



Tikehau a par ailleurs confirmé ses objectifs pour 2026, avec pour objectif additionnel l'atteinte d'un résultat net part du groupe d'environ 500 millions d'euros à cette échéance.



D'ici 2026, son activité de gestion d'actifs devrait dépasser les 65 milliards d'encours, contre 42,8 milliards d'euros à la fin 2023.



Sur l'exercice écoulé, il dit avoir enregistré un niveau record de collecte nette à 6,5 milliards d'euros, soit un montant supérieur de 37% à la moyenne sur la période 2017-2022.



En dépit de ces résultats qualifiés de 'solides', voire d''impressionnants' par les analystes, le titre se repliait de 1,4% mercredi dans les premiers échanges à la Bourse de Paris.





Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL Euronext Paris -0.47%