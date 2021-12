Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau Capital : le SPAC Pegasus lève 210 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 11:10









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital a annoncé vendredi que son SPAC Pegasus Entrepreneurs avait réussi à lever 210 millions d'euros au travers d'un placement privé.



Le groupe de gestion d'actifs alternatifs indique que l'opération a dû être revue à la hausse à hauteur de 10 millions d'euros en raison de la forte demande émanant des investisseurs.



Tikehau Capital a lancé Pegasus Entrepreneurs, son deuxième SPAC créé cette année, aux côtés de la Financière Agache et de Pierre Cuilleret, un homme d'affaires à succès qui prendra le rôle de directeur général de l'entité.



Ce véhicule d'investissement est également soutenu par Jean-Pierre Mustier, l'ancien directeur général d'UniCredit, et Diego De Giorgi, un banquier d'affaires.



Pegasus Entrepreneurs envisage de s'associer à une entreprise européenne entrepreneuriale, ayant déjà un historique de forte croissance et un plan de développement.



Ses cibles potentielles sont susceptibles d'inclure un large éventail de sociétés, y compris des entreprises matures avec des franchises établies et bien capitalisées.



Pegasus Entrepreneurs cote sur Euronext Amsterdam depuis aujourd'hui. Il s'agit du 21ème SPAC à s'introduire sur les marchés Euronext, dont 15 sur la seule place d'Amsterdam.





Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL Euronext Paris -0.21%