TIKEHAU CAPITAL : le SPAC Pegasus a levé 500 millions d'euros

(AOF) - Tikehau Capital a annoncé que son premier SPAC, Pegasus Europe, a levé avec succès 500 millions d'euros au travers d'un placement privé. Pegasus devient à ce jour le SPAC le plus important en Europe. Le groupe de gestion d'actifs alternatifs a lancé ce SPAC en février dernier avec comme co-sponsors Financière Agache, Jean Pierre Mustier et Diego De Giorgi, ces derniers étant par ailleurs associés opérationnels.

Les quatre sponsors se sont engagés à investir plus de 165 millions d'euros, dont 55 millions d'euros lors de l'introduction en bourse et 100 millions d'euros dans le cadre d'un engagement inconditionnel d'acquisition à terme (Forward Purchase Agreement), soulignant ainsi un fort alignement d'intérêts avec l'ensemble des actionnaires.

Plus précisément, Tikehau Capital a investi 25 millions d'euros de son bilan dans le cadre du placement privé et s'est engagé à hauteur de 50 millions d'euros dans le cadre de l'engagement d'acquisition à terme, ce montant pouvant être appelé au moment du rapprochement avec la société sélectionnée.

Pegasus entend s'appuyer sur l'expertise sectorielle reconnue et sur les capacités de recherche et d'exécution de ses quatre sponsors pour établir un partenariat avec une société dans les services financiers opérant dans les secteurs de la gestion d'investissements, de l'assurance et des services financiers diversifiés.

