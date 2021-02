TIKEHAU CAPITAL : le private equity star de la collecte en 2020

(AOF) - Tikehau Capital a dépassé ses objectifs d'encours avec 28,5 milliards d'euros à fin décembre 2020, portés par une collecte nette annuelle de 4,2 milliards pour la gestion d'actifs. Les actifs sous gestion du groupe de gestion d'actifs alternatifs ont progressé de 10,5 % sur un an et ils ont nettement dépassé l'objectif de plus de 27,5 milliards d'euros annoncé en septembre 2020. L'activité de gestion d'actifs de Tikehau Capital a progressé de 15,7 % avec 27,4 milliards d'actifs sous gestion.

Le private equity ressort premier contributeur de la collecte nette du Groupe en 2020 avec 1,6 milliard et enregistre une progression de 73,3 % de ses encours sur un an, atteignant 3,5 milliard fin 2020.

Le portefeuille d'investissements, lui, atteint 2,4 milliards à fin 2020 (2,3 milliards à fin 2019), dont 1,6 milliard investis dans les fonds et stratégies gérés par le groupe, soit 65,8 % du portefeuille contre 61 % fin 2019. Il est ainsi en avance dans la réalisation de son objectif consistant à porter à horizon 2022 la part de ses propres stratégies au sein de son portefeuille d'investissements entre 65 % et 75 %.

La société a confirmé ses objectifs à horizon fin 2022 de plus de 35 milliards d'euros d'encours pour le groupe et plus de 100 millions d'euros de résultat opérationnel pour l'activité de gestion d'actifs.

