TIKEHAU CAPITAL : lancement prochain d'un fonds dédié à la décarbonation en Amérique du Nord

Ce lancement fait suite à la levée de fonds record de la stratégie T2 Energy Transition centrée sur l'Europe et qui a dépassé ses objectifs initiaux de collecte avec plus d'un milliard d'euros levés.

La mission de ce fonds sera d'accélérer le changement de paradigme vers une économie à faible émission de carbone. Il aura donc vocation à financer la croissance des entreprises leaders dans le domaine de la transition énergétique qui développent des solutions visant à réduire la consommation d'énergie, à augmenter l'approvisionnement en énergies renouvelables, à développer les mobilités à faible émission de carbone et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

(AOF) - Tikehau Capital, le groupe de gestion d'actifs alternatifs, a annoncé son intention de lancer un fonds de capital investissement (private equity) en Amérique du Nord dédié à la transition vers une économie bas-carbone. Tikehau Capital et le groupe multi-énergies Total ont déjà pris un engagement à hauteur de 300 millions de dollars en capital initial. Le fonds entend collecter également des capitaux auprès d'investisseurs institutionnels sélectionnés qui cherchent à investir activement dans la décarbonation de l'économie.

