" Après plusieurs années de rendements faibles voire négatifs, les émissions Investment Grade affichent à nouveau des rendements positifs et présentent, d'après nos analyses, un profil résilient dans un contexte de récession potentielle ", explique le gestionnaire d'actifs.

(AOF) - Tikehau Capital lance un nouveau fonds à échéance à dominante Investment Grade dans le cadre de ses activités de stratégies de marchés de capitaux (Capital Markets Strategies). Dans le cadre d’une échéance à 2025, le fonds pourra se diversifier, notamment en accédant à des obligations à haut rendement, à hauteur de 50% maximum, ainsi qu’à des subordonnées financières, à hauteur de 30% maximum. En outre, Tikehau 2025 pourra également accéder à des obligations avec une maturité résiduelle d'un maximum de 6 mois au 31 décembre 2025, et susceptibles d’être remboursées avant.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.