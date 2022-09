Tikehau Capital lance Opale Capital, une plateforme d'investissement dans le non coté

(AOF) - Tikehau Capital lance Opale Capital, une plateforme d’investissement 100% digitale. Cette dernière a été créée pour faciliter l'accès à l'investissement dans le non coté aux conseillers financiers pour le compte de leurs clients privés. Les fonds d’investissement en effet sont traditionnellement réservés aux clients institutionnels. Pour son lancement, Opale Capital a sélectionné en priorité deux stratégies d'investissement au capital de sociétés liées à des secteurs à fort potentiel de croissance et d'innovation : la technologie et la santé.

D'ici à la fin 2022, l'offre sera élargie à d'autres stratégies en capital-investissement adressant des tendances de fond à l'instar de la transition énergétique ou la cybersécurité ainsi qu'à la dette privée et l'immobilier.