Tikehau Capital: la holding de contrôle se renforce

(CercleFinance.com) - Tikehau Capital a annoncé hier soir avoir été notifié de l'acquisition de blocs d'actions par son actionnaire de contrôle, Tikehau Capital Advisors (TCA).



Cette société, détenue majoritairement par les fondateurs et la direction du gestionnaire d'actifs, dit avoir effectué ces rachats les 27 mars et 2 avril pour un montant global d'environ 95 millions d'euros.



A l'issue de ces transactions, TCA détenait 98.306.133 actions Tikehau Capital, soit une participation représentant près de 55,8% du capital et des droits de vote, contre 53,1% précédemment.



D'après la holding de contrôle, ce renforcement reflète sa confiance dans les perspectives de croissance de Tikehau Capital, qui reste 'déterminé à continuer à apporter de la valeur à tous ses actionnaires'.



Suite à cette annonce, l'action Tikehau progressait de plus de 0,2% mercredi matin à la Bourse de Paris, contre un gain de moins de 0,1% pour l'indice SBF 120.





