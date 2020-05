Tikehau Capital : la collecte nette a atteint 490 millions d'euros au premier trimestre

(AOF) - Les actifs sous gestion de Tikehau Capital s'élèvent à 25,4 milliards d'euros au 31 mars 2020 , en croissance de 13,7% sur douze mois, et en retrait de 1,5% sur le premier trimestre en raison d'effets de marché défavorables sur certaines classes d'actifs, dans le contexte économique très volatile lié à la pandémie de Covid-19. La collecte nette a atteint 490 millions d'euros, compensée par des distributions à hauteur de 200 millions (principalement au sein de stratégies de dette privée) et des effets de marché négatifs à hauteur de 680 millions d'euros.

Au 31 mars 2020, les encours de l'activité de gestion d'actifs de Tikehau Capital s'élèvent à 23,4 milliards d'euros, en croissance de 2,6 milliards d'euros sur douze mois (+12,5%). Sur le premier trimestre 2020, les encours s'inscrivent en léger retrait de 0,8%, soit -200 millions. Ce recul résulte des éléments suivants d'une collecte nette positive à hauteur de 500 millions, portée par les activités immobilières et de private equity et des distributions s'élevant à 200 millions, principalement pour les activités de dette privée (en particulier dans le domaine des leveraged loans).

Des effets de marché importants sont intervenus au cours du premier trimestre à hauteur de -500 millions. Ces effets ont été principalement enregistrés au sein des activités capital markets strategies (fonds obligataires et flexibles, à hauteur de -300 millions).

Le groupe observe que les effets de marché au premier trimestre 2020 n'ont eu que peu d'impact sur le montant d'actifs sous gestion générant des commissions de gestion, qui affichent de fait une évolution plus favorable que les encours totaux du groupe.

Les actifs sous gestion de l'activité d'investissement s'élèvent à 2 milliards à fin mars 2020 contre 2,2 milliards à fin décembre 2019. Cette évolution tient compte d'engagements pris par le groupe dans plusieurs de ses fonds (pour environ -140 millions), en lien avec sa stratégie d'alignement d'intérêts avec ses clients-investisseurs.

Le portefeuille d'investissements directs du Groupe à fin mars 2020 tient également compte d'effets de marché négatifs pour environ -170 millions impactant principalement la composante cotée du portefeuille, à hauteur d'environ -150 millions . Les ajustements de juste valeur sur la composante non-cotée du portefeuille d'investissements du groupe sur le premier trimestre s'élèvent à -25 millions , soit un impact de -6,1% sur la période.

Tikehau indique qu'il déploie de manière progressive et disciplinée les encours importants levés en 2020 et au cours des années précédentes.

Le groupe explique disposer d'une structure financière particulièrement solide et de moyens financiers importants avec, à fin mars 2020, 1,2 milliard d'euros de trésorerie à l'actif de son bilan et 5 milliards d'euros de dry powder au sein des fonds qu'il gère.

Tikehau Capital a confirmé ses objectifs à horizon 2022 visant à atteindre plus de 35 milliards d'actifs sous gestion pour le groupe et à générer plus de 100 millions d'euros de résultat opérationnel dans la gestion d'actifs.