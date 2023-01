Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau Capital: l'UE approuve une coacquisition information fournie par Cercle Finance • 03/01/2023 à 14:16









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle conjoint d'Aubert & Duval par Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital.



Aubert & Duval fournit des produits métallurgiques haut de gamme, en particulier des pièces forgées, matricées, barres ou poudres à l'échelle mondiale.

Airbus est un acteur mondial de l'aéronautique, de l'espace et de la défense.

Safran est un acteur mondial de la propulsion et de l'équipement aéronautique et des systèmes de défense.

TAC est une société de gestion d'actifs à vocation mondiale, principalement active dans les industries stratégiques et des technologies de sécurisation.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.





