TIKEHAU CAPITAL : l'AG approuve la distribution du dividende

(AOF) - L'Assemblée générale des actionnaires de Tikehau Capital s'est réunie mardi à huis clos sous la présidence du Président du Conseil de surveillance Christian de Labriffe et a été retransmise en intégralité et en direct sur le site web de la société, où elle sera également disponible en replay. Le quorum s'est établi à 91,16 %. Toutes les résolutions proposées par la Gérance ont été approuvées, notamment celles portant sur l'approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice 2019 et sur la distribution d'un dividende de 0,50 euro par action.

