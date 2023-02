Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau Capital: IPO d'EuroGroup Laminations à Milan information fournie par Cercle Finance • 10/02/2023 à 14:35









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce le succès de l'introduction en bourse (IPO) d'EuroGroup Laminations, leader mondial de la conception, de la production et de la distribution de stators et rotors, pièces essentielles aux moteurs et aux générateurs électriques.



'Les actions sont cotées sur Euronext Milan et négociées sous le symbole EGLA. Le prix de 5,5 euros par action implique une capitalisation boursière d'environ 922 millions d'euros', précise le groupe français de gestion d'actifs alternatifs.



A la suite de cette IPO, les véhicules de Tikehau Capital conserveront une participation de 8,5% (avant l'option de surallocation) dans EuroGroup Laminations. Pour rappel, le groupe avait acquis 30% de son capital en septembre 2020.





