Tikehau Capital investit 25 millions dans le courtier d'assurance italien indépendant Assiteca

Il s'agit de la deuxième opération en private equity de Tikehau Capital en Italie cette année, après l'investissement réalisé en juillet dans DoveVivo, la première et la plus grande société italienne de co-living.

Fondée en 1982, avec 20 bureaux en Italie, 2 en Espagne, 1 en Suisse et près de 600 collaborateurs, la Société accompagne plus de 4 500 PME pour un montant de primes d'assurance d'environ 700 millions d'euros1. Assiteca est cotée sur l'Alternative Investment Market, marché italien dédié aux PME, avec une capitalisation boursière d'environ 76 millions d'euros.

L'investissement doit également permettre d'accroître la présence d'Assiteca sur le marché espagnol et son déploiement potentiel sur le marché français.

(AOF) - Tikehau Capital, à travers son fonds paneuropéen de capital-croissance, a investi 25 millions d'euros dans Assiteca, le premier courtier d'assurance italien indépendant. A travers cette augmentation de capital de 25 millions d'euros, soit 23,4 % du capital, le groupe de gestion d'actifs et d'investissement entend accélérer le développement d'Assiteca, accompagner sa croissance par des acquisitions et consolider sa position de leader sur le marché du courtage en assurance en Italie.

