Tikehau Capital : investissement dans la biomasse en Espagne

(CercleFinance.com) - Tikehau Capital, à travers son fonds de capital-investissement dédié à la transition énergétique, annonce la signature d'un accord pour investir dans les actifs de la division biomasse d'Acek Energias Renovables. La transaction, pour une valeur d'entreprise de 81 millions d'euros (en plus des earn-outs), est le premier investissement des fonds de private equity de Tikehau Capital en Espagne et vise à créer un acteur paneuropéen de premier plan dans les bioénergies.

