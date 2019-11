Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau Capital : investissement dans Assiteca en Italie Cercle Finance • 06/11/2019 à 10:43









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital, à travers son fonds paneuropéen de capital-croissance, annonce un investissement de 25 millions d'euros dans Assiteca, le premier courtier d'assurance italien indépendant et le troisième sur l'ensemble du marché du courtage en Italie. Avec 20 bureaux en Italie, deux en Espagne, un en Suisse et près de 600 collaborateurs, la société accompagne plus de 4.500 PME pour un montant de primes d'assurance d'environ 700 millions d'euros. Sa capitalisation boursière se monte à environ 76 millions d'euros. A travers cette prise de participation à hauteur de 23,4% du capital, Tikehau Capital entend accélérer le développement d'Assiteca, accompagner sa croissance par des acquisitions et consolider sa position de leader du courtage en assurance en Italie.

