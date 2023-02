Tikehau Capital : hausse de 13 % des actifs sous gestion en 2022

(AOF) - Le résultat net part du groupe pour 2022 de Tikehau Capital s’est élevé à 320 millions d’euros contre 318,7 millions d’euros en 2021. Les Fee-Related Earnings, qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs, sont passés en un an de 94,9 millions d’euros à 96,50 millions d’euros, affichant ainsi une marge 32,9% contre 36% un an plus tôt.

Le total des actifs sous gestion a atteint 38,8 milliards d'euros au 31 décembre 2022, soit une hausse de 13%. Il se divise en un encours de 37,8 milliards d'euros pour la gestion d'actifs, en hausse de 15%, et 954 millions d'euros, en repli de 27% pour l'activité d'investissement. Cette dernière évolution reflète notamment les nouveaux engagements dans les propres stratégies de gestion d'actifs de Tikehau Capital.

Le spécialiste des actifs alternatifs revendique une collecte nette stable de 6,4 milliards d'euros, dont 7 milliards d'euros pour les stratégies de marchés privés du groupe.

Une distribution de dividende de 0,70 euro par action pour 2022 sera soumise à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 16 mai 2023, ce qui représente une hausse de 17%. Ce montant s'inscrit dans la politique du groupe, qui consiste à distribuer à ses actionnaires plus de 80% du résultat opérationnel de l'activité de gestion d'actifs. La date de détachement sera le 18 mai 2023, et le paiement aura lieu le 22 mai 2023, sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires.

Tikehau Capital a confirmé ses ambitions à moyen terme communiquées lors de son Capital Markets Day 2022 : atteindre, à l'horizon 2026, plus de 65 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour son activité de gestion d'actifs, plus de 250 millions d'euros de Fee-Related Earnings, et porter le rendement de ses fonds propres à un niveau proche de 15%.

