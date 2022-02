Tikehau Capital : Groupe Sterne rachète Nox NachtExpress

(AOF) - Groupe Sterne, spécialiste européen du transport et de la logistique durable, annonce aujourd'hui l'acquisition de Nox NachtExpress, un acteur clé des services de livraison express premium de nuit en Allemagne. Le groupe nouvellement créé deviendra l'un des principaux fournisseurs de services logistiques critiques de nuit en Europe. Cette opération est soutenue par Tikehau Capital, devenu actionnaire majoritaire de Groupe Sterne en octobre 2021, et par Meanings Capital Partners, actionnaire.

Nox NachtExpress a été acquis auprès de SSVP III, un fonds de capital-investissement conseillé par Orlando.

En 2021, Groupe Sterne a enregistré de " solides résultats " avec 270 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nox NachtExpress est un acteur européen de premier plan dans le domaine des services de livraison express de nuit, avec une présence sur le marché en Allemagne, en Autriche et au Benelux. La société exploite plus de 20 entrepôts dans toute l'Allemagne, emploie environ 1 000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 280 millions d'euros en 2021.

Le groupe nouvellement créé comprendra plus de 80 entrepôts en France, en Allemagne, en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas, proposant une offre de services diversifiée à plus de 6 000 expéditeurs. Le groupe emploiera plus de 2 200 personnes dans le monde, ce qui lui donnera les moyens de servir plus de 100 000 clients par jour avec 3 000 voyages de livraison.

La transaction proposée devrait être réalisée au cours du deuxième trimestre 2022, sous réserve de l'approbation des autorités administratives et réglementaires compétentes.