Tikehau Capital finit 20,19 avec un encours de 25,8 milliards d'euros

(AOF) - Avec 25,8 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31 décembre 2019, Tikehau Capital dépasse son objectif d'atteindre 25 milliards d'euros d'encours à la fin de l'exercice. La progression de 3,8 milliards d'euros (+17%) de l'encours reflète d'abord une collecte nette record de 4,6 milliards d'euros pour le groupe, un montant supérieur de 24% au montant levé en 2018. Les distributions intervenues sur l'exercice s'élèvent à 1,4 milliard (principalement au sein de stratégies de dette privée) et les effets de marché ont un impact positif de 0,7 milliard.

Les actifs sous gestion du groupe à fin décembre 2019 se répartissent entre 23,7 milliards d'euros pour l'activité de gestion d'actifs et 2,1 milliards d'euros pour l'activité d'investissement.

En gestion d'actifs, la collecte nette a atteint 4,1 milliards d'euros. Les activités de Private Equity et d'immobilier ont poursuivi leur montée en puissance pour représenter environ 63% de la collecte nette du périmètre de gestion d'actifs sur l'exercice, ce qui contribue au rééquilibrage du business mix de Tikehau Capital vers des stratégies au profil plus rémunérateur en termes de commissions de gestion.

Dans le détail, la dette privée a connu un flux positif de 1,2 milliard, l'immobilier de 1,6 milliard, le private equity, 0,9 milliard et les activités Capital Markets Strategies, 0,3 milliard d'euros. Ce dernières regroupent la gestion obligataire et de la gestion flexible et actions.

La collecte nette s'est notamment fortement accélérée sur la deuxième partie de l'année pour s'élever à 2,9 milliards d'euros au second semestre, dont 1,6 milliard d'euros sur le quatrième trimestre.

Tikehau Capital a confirmé ses objectifs à horizon 2022 visant à atteindre plus de 35 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le Groupe et à générer plus de 100 millions d'euros de résultat opérationnel dans la gestion d'actifs.