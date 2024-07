Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tikehau Capital: encours en hausse de 13% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 11:51









(CercleFinance.com) - La société de gestion d'actifs alternatifs Tikehau Capital a vu ses encours sous gestion progresser de 13% au premier semestre pour atteindre 45,6 milliards d'euros au 30 juin.



Le groupe dit avoir généré un niveau 'record' de collecte nette pour un premier semestre, avec 3,4 milliards d'euros d'argent frais levés, dont environ 75% en provenance de clients internationaux.



Pour le second semestre, Tikehau dit par ailleurs s'attendre à une accélération de la collecte, grâce à une solide dynamique commerciale et transactionnelle.



Ses perspectives à moyen-terme sont par ailleurs confirmées, l'entreprise comptant toujours atteindre d'ici 2026 plus de 65 milliards d'euros d'actifs sous gestion.



Le groupe explique par ailleurs viser un rendement sur fonds propres de l'ordre de 15%, porté par un résultat net part du groupe d'environ 500 millions d'euros.



Suite à cette publication, le titre lâchait pourtant plus de 3% vendredi en fin de matinée.



Dans une note de réaction, les analystes de RBC mettent en avant un résultat opérationnel de la gestion d'actifs jugé décevant, à 51,4 millions d'euros sur le semestre, alors que le consensus attendait 66 millions.





