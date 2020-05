Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau Capital : distingué dans un classement ESG Cercle Finance • 26/05/2020 à 10:55









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce avoir été a été classé deuxième sur 246 gestionnaires et dépositaires d'actifs mondiaux dans un classement établi par Sustainalytics, l'une des premières agences de notation ESG au monde. Selon l'évaluation, la note obtenue par Tikehau Capital implique que son risque de subir un impact financier important en lien avec des facteurs ESG (ressources humaines, sécurité des données, éthique commerciale ou gouvernance d'entreprise) est faible. L'évaluation souligne ainsi que 65,8% des risques ESG maitrisables sont appréhendés de manière pertinente par le groupe au travers de politiques, programmes ou initiatives mis en oeuvre de manière proactive.

Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL Euronext Paris -1.56%