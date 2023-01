Tikehau Capital dévoile un partenariat avec Carb0n

(AOF) - Tikehau Capital et Carb0n, spécialiste du développement de solutions d’efficacité énergétique annoncent avoir conclu un partenariat pour le financement d’un programme de rénovation énergétique des bâtiments tertiaires. Le programme d’investissement prévoit jusqu’à 25 millions d’euros à déployer pour la rénovation énergétique de bâtiments à usage tertiaire (bureaux, commerces, centres commerciaux, centres logistiques, hôtels).

Ces investissements permettront de faciliter l'adoption d'équipements de nouvelle génération dans des bâtiments énergivores. Il s'agit notamment de financer des groupes froids, des systèmes de chauffage, de ventilation, d'éclairage, de gestion technique du bâtiment et de panneaux photovoltaïques. Ces opérations devraient permettre d'économiser jusqu'à 60% de l'énergie consommée sur site.

Ce financement est réalisé par la stratégie d'infrastructure climatique " Green Assets " de Tikehau Capital, qui finance, construit et exploite des petits actifs décentralisés permettant de réduire l'empreinte carbone de leurs utilisateurs finaux. Cette stratégie vise à promouvoir l'efficacité énergétique des bâtiments et des sites industriels, la mobilité bas-carbone, l'agriculture durable, l'économie circulaire et la production d'énergie propre.

" Nous proposons une solution clef en main permettant aux propriétaires institutionnels et aux locataires de réduire drastiquement leur consommation et leur empreinte carbone tout en diminuant immédiatement leurs coûts énergétiques " expliquent Stanislas de Gabrielli et Hadrien Flon, co-fondateurs de Carb0n. " Notre objectif est de décarboner l'immobilier le plus vite possible, ce partenariat avec Tikehau Capital, acteur de premier plan de l'investissement engagé dans la transition environnementale, va nous permettre d'accélérer fortement notre déploiement en France et en Europe. "

AOF - EN SAVOIR PLUS