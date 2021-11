Tikehau Capital confirme ses objectifs 2021 et 2022

(AOF) - Tikehau Capital a réalisé une collecte nette de 3,8 milliards d'euros pour son activité de gestion d’actifs au cours des neuf premiers mois de l’année 2021 (dont 1,4 milliard au troisième trimestre), soit une progression de 47 % par rapport à la même période en 2020. Les actifs sous gestion au 30 septembre 2021 s’élèvent à 31,8 milliards d'euros pour le groupe (+16,7 % sur un an), dont 30,5 milliards pour l’activité de gestion d’actifs (+17,8 %). La société d'investissements a également annoncé un portefeuille de 3,2 milliards à fin septembre.

Tikehau a confirmé ses objectifs d'atteindre au moins 33 milliards d'actifs sous gestion au niveau du groupe au 31 décembre 2021 et d'atteindre plus de 35 milliards d'actifs sous gestion pour le Groupe et générer plus de 100 millions d'euros de Fee-Related Earnings (FRE) en 2022.

