Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau Capital: collecte nette record en 2021 information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 15:05









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce 'récolter les fruits de sa stratégie différenciante' en réalisant une collecte nette record en 2021, atteignant 6,3 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année, un montant de 50% supérieur à la collecte moyenne des trois derniers exercices.



La demande pour les stratégies de Tikehau Capital est restée forte tout au long de l'année 2021, qui s'est par ailleurs achevée par une collecte nette remarquable de 2,5 milliards d'euros pour le seul quatrième trimestre.



'Il s'agit d'un nouveau record trimestriel pour Tikehau Capital, représentant 1,4 fois le précédent record atteint au deuxième trimestre 2021, au cours duquel la collecte nette avait atteint 1,9 milliard d'euros', souligne la société de gestion d'actifs.





Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL Euronext Paris +2.15%