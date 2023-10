Tikehau Capital : collecte nette de 1,4 milliard d’euros au troisième trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

A l'occasion de cette publication, Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital ont déclaré : " L'environnement de marché actuel incertain génère des dislocations et des opportunités pour le Groupe dans toutes ses lignes de métier, tant que nous restons focalisés sur la discipline d'investissement, comme nous l'avons toujours été ".

Le groupe se dit confiant en sa capacité de dépasser 42,5 milliards d'euros d'encours pour son activité de gestion d'actifs d'ici fin 2023 et a confirmé ses objectifs pour 2026. A cet horizon, la société cible plus de 65 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour son activité de gestion d'actifs.

Tikehau Capital a continué à réaliser des cessions, représentant 0,7 milliard d'euros au cours du trimestre, " soit un niveau de désinvestissement équivalent à celui du premier semestre de 2023, dans un contexte marqué par un niveau plus modéré de cessions ".

Le groupe souligne que les stratégies de dette privée du groupe ont représenté près de 65% de la collecte nette et environ 70% du capital déployé depuis le début de l'année 2023.

(AOF) - Tikehau Capital a enregistré un collecte nette de 1,4 milliard d’euros sur le troisième trimestre de 2023, soit une croissance de 31% par rapport au troisième trimestre de 2022 et une collecte nette de 4,7 milliards d’euros sur les 9 premiers mois de 2023, soit une croissance de 10% par rapport aux 9 premiers mois de 2022.

