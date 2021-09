Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau Capital : choisi pour gérer le Belgian Recovery Fund information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 09:27









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce avoir été sélectionné par les autorités fédérales belges pour gérer le Belgian Recovery Fund, qui allouera jusqu'à 350 millions d'euros au financement des entreprises belges impactées par la crise de la Covid. Le fonds accordera dans les cinq prochaines années des prêts subordonnés et/ou convertibles à des entreprises actives en Belgique. La SFPI investira 100 millions d'euros dans le fonds, et jusque 250 millions seront mobilisés auprès d'investisseurs institutionnels. 'Ce succès est une reconnaissance de la qualité et de l'expertise des équipes de Tikehau Capital présentes en Belgique depuis 2015 et dirigées par Edouard Chatenoud, responsable du Benelux', commente la société de gestion d'actifs et d'investissements.

Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL Euronext Paris +0.20%