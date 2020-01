Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau Capital : cession de la participation dans JustCo Cercle Finance • 10/01/2020 à 07:35









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital a annoncé jeudi soir la vente de sa participation dans JustCo, société fondée en 2011 à Singapour et premier fournisseur d'espaces de travail flexibles haut de gamme en Asie, à un groupe d'investisseurs. Cet investissement permet à Tikehau Capital de dégager une plus-value de 27,7 millions dollars singapouriens (18,6 millions d'euros) sur un investissement initial de 2,5 millions d'euros réalisé en 2015 sur le bilan du groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement.

