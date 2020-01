TIKEHAU CAPITAL cède JustCo et réalise 18,6 millions d'euros de plus-value

(AOF) - Tikehau Capital a annoncé jeudi soir la vente de sa participation dans JustCo, premier fournisseur asiatique d'espaces de travail flexibles haut de gamme, à un groupe d'investisseurs. Le groupe français de gestion alternative réalise ainsi une plus-value nette s'élevant à 27,7 millions de dollars singapouriens (SGD), soit environ 18,6 millions d'euros, sur un investissement initial de 4,0 millions de SGD (2,5 millions d'euros) réalisé en 2015 sur le bilan du groupe au travers de sa filiale Salvepar.

Fondée en 2011 à Singapour, où Tikehau Capital a ouvert un bureau en 2014, JustCo est le premier fournisseur d'espaces de travail flexibles haut de gamme en Asie. La société offre des espaces partagés aux indépendants, entrepreneurs, start-ups et petites et grandes entreprises de la région Asie-Pacifique dans de nombreuses villes en Australie, en Chine, en Indonésie, au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan, en Thaïlande et à Singapour. JustCo y possède une quarantaine de centres et occupe une position dominante sur la plupart de ses marchés stratégiques.