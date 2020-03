Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau Capital : bien orienté avec des propos de broker Cercle Finance • 03/03/2020 à 14:37









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital grimpe de 4,4% sur fond de propos favorables de Berenberg, qui réitère son conseil 'achat' et rehausse son objectif de cours de 31 à 33 euros sur le titre du groupe de gestion d'actifs et d'investissements. Le broker s'attend à ce que Tikehau Capital 'publie des résultats annuels forts le 19 mars, après un net dépassement de son objectif de 25 milliards d'euros d'actifs sous gestion en 2019, avec une base d'actifs totale publiée de 25,8 milliards'.

Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL Euronext Paris +4.44%