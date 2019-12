Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau Capital : augmentation de capital de Selectirente Cercle Finance • 17/12/2019 à 08:48









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce le succès de l'augmentation de capital de sa filiale cotée Selectirente, pour un montant total de 217 millions d'euros, ainsi que détenir 50,1% du capital de cette société immobilière suite à l'opération. 'Le succès de cette opération confirme l'attrait du positionnement de Selectirente sur le marché de l'immobilier et lui donne des moyens supplémentaires pour financer son développement', commente le groupe de gestion d'actifs et d'investissement. Tikehau Capital y a participé à hauteur de 97 millions d'euros et détient ainsi 50,1% de Selectirente (et 52,07% de concert), 'renforçant ainsi son expertise sur un segment de marché porteur, et préservant le statut SIIC dont bénéficie Selectirente'.

