Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau Capital: annulation d' actions auto-détenues information fournie par Cercle Finance • 24/05/2022 à 10:32









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce avoir annulé 486.230 actions auto-détenues, soit 0,28% du capital social, ramenant ainsi le nombre d'actions composant son capital social à 175.193.044, dont 3.113.469 toujours auto-détenues par le groupe de gestion d'actifs.



Toutes les actions annulées avaient été rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions. Parmi elles, 167.057 actions avaient été initialement affectées aux opérations de croissance externe avant d'être réaffectées à l'annulation.





Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL Euronext Paris -1.17%