Tikehau Capital : annulation d'actions auto-détenues

(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce avoir décidé de procéder à l'annulation de 934.720 actions auto-détenues, représentant 0,68% du capital social, actions qui avaient été rachetées dans le cadre de son programme de rachat d'actions. À la suite de cette annulation, le capital social du groupe de gestion d'actifs et d'investissements est désormais divisé en 136.193.044 actions et Tikehau Capital détient directement 2.604.150 de ses propres actions (1,91% du capital social). Sur les 934.720 actions annulées, 812.896 étaient affectées à l'annulation et 121.824 initialement affectées à la couverture de plans d'actions gratuites et d'actions de performance ont été réaffectées à l'annulation.

