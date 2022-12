Tikehau Capital annonce l'arrivée de Laurent-David Charbit

(AOF) - Tikehau Capital nomme Laurent-David Charbit co-responsable de sa stratégie de capital investissement dédiée à l'agriculture régénératrice. Cette nomination fait suite au lancement d'une stratégie à impact de private equity dédiée à l'investissement dans des projets et des entreprises qui soutiennent et accélèrent la transition vers une agriculture régénérative, en partenariat avec AXA et Unilever. Elle a pour objectif de lever plus d'un milliard d'euros.

Laurent-David Charbit co-dirigera cette stratégie aux côtés d'Hélène Henry-Prince, co-responsable de la pratique de private equity dédiée à l'agriculture régénérative de Tikehau Capital.

Basé à Londres, Laurent-David Charbit a développé un réseau au sein du marché des biens de grande consommation, avec un accès direct à ses clients et son écosystème. Il a notamment travaillé 12 années chez Unilever et dispose également d'une grande expérience en termes d'origination de transactions.

Au sein d'Unilever, il a occupé différents postes en Suisse, à Singapour, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, notamment celui de Directeur des Achats dans la division Packaging, de Vice-Président de l'approvisionnement durable Commodities & Ingredients and Procurement Excellence et, plus récemment, de Vice-Président Climat et Développement Durable pour le Groupe.