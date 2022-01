Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Tikehau Capital : AMG renforce sa capacité d’investissement en Europe information fournie par AOF • 12/01/2022 à 10:06



(AOF) - Tikehau Capital, groupe de gestion d’actifs alternatifs et Asacha Media Group (AMG) annoncent aujourd’hui la signature d’un accord d’émission privée d’obligations pour un montant de 41 millions d’euros en vue de renforcer la capacité d’investissement d’AMG en Europe.



Le groupe européen dédié à la création, production et distribution de contenus audiovisuels entend désormais poursuivre son plan de croissance ambitieux, notamment en visant de futures acquisitions en Europe.





