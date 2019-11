Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau Capital : actifs sous gestion en hausse de 11% Cercle Finance • 28/11/2019 à 07:51









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital revendique un montant des actifs sous gestion de 24,3 milliards d'euros au 30 septembre 2019, en croissance de 11% depuis le début de l'année et de 14% sur douze mois (incluant Sofidy et ACE Management). Les encours de la gestion d'actifs s'élèvent à 22,2 milliards, en hausse de 9% sur neuf mois grâce à une collecte nette dynamique, et les actifs sous gestion de l'investissement s'élèvent à 2,1 milliards d'euros, en hausse de 0,5 milliard sur neuf mois. Le groupe estime que sur le quatrième trimestre, sa dynamique commerciale devrait lui permettre d'atteindre 25 milliards d'euros d'actifs sous gestion à fin décembre 2019, soit la borne haute de la fourchette d'objectif de 24,5 à 25 milliards.

Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL Euronext Paris +0.43%