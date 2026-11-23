information fournie par Reuters • 23.11.2026 • 15:27 •

Le président Donald Trump s'est félicité lundi de la décision du conseil d'administration de Nvidia Corp. NVDA.O de réintégrer Jensen Huang au poste de directeur général et a déclaré que son retour ne présentait aucun risque pour la sécurité nationale des États-Unis. ... Lire la suite