Tikehau Capital SCA TKOO.PA :
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ACQUIERT UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS SIGMA
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PREMIER INVESTISSEMENT AU ROYAUME-UNI RÉALISÉ DANS LE CADRE DU 2E MILLÉSIME DE LA STRATÉGIE DÉDIÉE À L’AÉRONAUTIQUE ET À LA DÉFENSE
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L’ÉQUIPE DE DIRECTION DE SIGMA, MENÉE PAR SON DG RICHARD BOWER, RESTERA EN PLACE ET A RÉINVESTI AUX CÔTÉS DE TIKEHAU
Texte original tinyurl.com/mwkxuzw6
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(Rédaction de Gdansk)
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