Tikehau Capital : +17% d'actifs sous gestion en 2019 Cercle Finance • 13/02/2020 à 14:49









(CercleFinance.com) - Avec 25,8 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31 décembre 2019, Tikehau Capital annonce avoir dépassé son objectif d'atteindre 25 milliards d'euros d'encours à la fin de l'exercice écoulé. Le groupe précise que la progression de 17% de ses actifs sous gestion enregistrée en 2019 reflète d'abord une collecte nette record de +4,6 milliards, un montant supérieur de 24% au montant levé en 2018. Tikehau Capital confirme ainsi ses objectifs à horizon 2022 visant à atteindre plus de 35 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le Groupe et à générer plus de 100 millions d'euros de résultat opérationnel dans la gestion d'actifs.

Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL Euronext Paris +2.89%