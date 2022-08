Tikehau Ace Capital rachète la société espagnole, Acatec

(AOF) - Tikehau Ace Capital a signé un accord pour l'acquisition de 100 % d'Acatec à travers le fonds de capital-investissement Aerofondo, avec Sepides, Airbus, Indra et Tikehau Capital comme investisseurs. Le fonds réalise son premier investissement dans cette entreprise spécialisée dans l'usinage de précision pour l'industrie aérospatiale. La société fabrique des pièces de haute précision pour l'aviation et compte plus de 700 références différentes en production.

La transaction devrait être conclue d'ici septembre. Elle a été signée par l'intermédiaire d'Aerofondo, un fonds d'investissement privé doté d'un montant initial de 100 millions d'euros qui s'adresse aux entreprises espagnoles actives dans le secteur aérospatial, afin de consolider et de renforcer l'industrie en Espagne.

Le fonds suit le modèle traditionnel de Tikehau Capital, selon lequel le groupe investit ses propres capitaux dans des fonds gérés par les entités de son groupe, afin de garantir un alignement total des intérêts entre la société et ses investisseurs.

En collaboration avec Tikehau Ace Capital, Acatec entend contribuer au projet de croissance et de consolidation sur le segment des fournisseurs de rang 2 en Espagne.