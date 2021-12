Tikehau Ace Capital prend une participation majoritaire dans groupe Rossi

(AOF) - Tikehau Ace Capital a conclu des accords engageants avec les actionnaires de groupe Rossi Aéro et ses créanciers pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe. Il s'agit d'un fournisseur de premier plan de l’industrie aérospatiale mondiale, positionné sur les activités de fabrication à la demande de composants, de fabrication de petites et moyennes séries et de maintenance, réparation et maintien en condition opérationnelle.

L'entrée de la société de capital-investissement dans le groupe permettra ainsi de renforcer le bilan du groupe et d'accélérer son développement dans un contexte de reprise des cadences de production.

La réalisation de l'opération est prévue avant la fin de l'année.