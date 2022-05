Tikehau Ace Capital entre au capital du Groupe Bt2i aux côtés des actionnaires historiques

(AOF) - Tikehau Ace Capital, société de capital-investissement, filiale contrôlée de Tikehau Capital spécialisée dans les industries stratégiques et les technologies de confiance, a finalisé sa prise de participation au capital du Groupe Business-Technology Innovation and Industrial (“Bt2i”), dans lequel les actionnaires historiques Pierre Bastid et Florent Battistella conserveront un investissement minoritaire.

Bt2i est spécialisé dans la réalisation et la production de pièces métalliques élémentaires de petites et grandes dimensions et de sous-ensembles pour les constructeurs et les équipementiers aéronautiques. Le Groupe dispose de savoir-faire intégrés, à la fois dans l'usinage de précision d'alliages légers et de métaux durs, la tôlerie-chaudronnerie, le traitement de surface et l'assemblage. La satisfaction du client, le respect des délais et la qualité sont au coeur de la stratégie du Groupe.

Bt2i occupe une position clé dans la chaîne d'approvisionnement, notamment sur les programmes A320, Falcon et Rafale et exploite quatre sites de production à travers ses filiales MAP, Simair et Cauquil, lui permettant d'être au plus proche de ses clients.

Bt2i réalisait un chiffre d'affaires consolidé d'environ 80 millions d'euros avant la crise du Covid-19. Fortement touché par la crise, le Groupe a conduit une revue stratégique et a établi un plan de transformation. Bt2i va ainsi se recentrer sur ses 3 filiales clés MAP, Simair et Cauquil, à présent toutes détenues à 100%, constituer une équipe de direction groupe, transversale et intégrée autour de son nouveau président Fabrice Dumas et renforcer son capital en accueillant Tikehau Ace Capital aux cotés des actionnaires historiques Pierre Bastid et Florent Basttistella. Le Comité de Surveillance nouvellement constitué sera présidé par Franck Terner.

Ce nouveau chapitre pour le Groupe Bt2i se concentrera sur l'amélioration opérationnelle afin d'accompagner au mieux ses clients dans la remontée en cadences des programmes stratégiques. Par son expertise et sa taille Bt2i constitue une plateforme de consolidation naturelle au sein de son secteur et entend contribuer à l'émergence d'un acteur français de référence.

