Tikehau Ace Capital, Bpifrance et Société Générale CP négocient le rachat de Crouzet

(AOF) - Tikehau Ace Capital, Bpifrance et Société Générale Capital Partenaires sont entrés en négociations exclusives avec LBO France en vue d’acquérir 100% du capital de Crouzet, un fabricant de composants mécatroniques destinés aux marchés exigeants de l'aérospatiale et la défense, de l'automobile, de l'industrie, du médical, du ferroviaire et de l'énergie. Fondé en 1921, Crouzet réalise un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros.

" Crouzet entame ainsi une nouvelle étape de son développement, axée sur le renforcement de ses relations avec ses principaux donneurs d'ordres, capitalisant notamment sur la connaissance approfondie de l'industrie aérospatiale de Tikehau Ace Capital, ainsi que sur l'accélération de sa stratégie de croissance externe, dans un marché encore très fragmenté ", ont souligné les sociétés.

"Ce projet est une excellente opportunité pour accélérer notre développement à l'international. Le groupe, soutenu par la puissance financière de nos actionnaires et dirigé par l'équipe de management en place, va pouvoir accélérer le déploiement de son excellence opérationnelle et commerciale dans de nouvelles géographies et de nouveaux marchés", déclare David Arragon, PDG de Crouzet.