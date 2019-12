Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tikehau : a cédé un portefeuille d'actifs à Blackstone Cercle Finance • 27/12/2019 à 08:42









(CercleFinance.com) - Tikehau Capital et Foncière Atland annoncent avoir cédé un portefeuille d'actifs de 180 000 mètres carrés à Blackstone. Le portefeuille comprend 22 actifs industriels détenus par TRE1, un fonds géré par Tikehau Capital, et loués par la société Elis. TRE1 devrait offrir un multiple global proche de 2 pour ses investisseurs. Le fonds TRE 1 avait été constitué par Tikehau Capital en mars 2014 et la gestion des actifs confiée à Foncière Atland. L'investissement initial était sécurisé par des baux nets investisseurs de 15 ans fermes. Le portefeuille bénéficie ainsi d'une période ferme résiduelle sur les baux aujourd'hui supérieurs à 9 ans.

Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL Euronext Paris +0.46%