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Tiger Global Management indique avoir pris de nouvelles positions sur Intel et Robinhood au cours du premier trimestre 2026
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 20:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 mai - Le fonds spéculatif Tiger Global Management a déclaré avoir pris de nouvelles positions sur un éventail d'actions, notamment Intel INTC.O et Robinhood Markets

HOOD.O au cours du premier trimestre 2026, selon son dernier rapport 13-F déposé vendredi auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC).

Le fonds spéculatif a également indiqué avoir liquidé ses participations dans des sociétés telles que Circle Internet Group CRCL.O et Workday WDAY.O , tout en réduisant ses positions dans Microsoft MSFT.O et Apollo Global Management

APO.N .

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