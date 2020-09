Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tiffany : projet de rachat par LVMH notifié à Bruxelles LVMH Cercle Finance • 21/09/2020 à 11:08









(CercleFinance.com) - LVMH confirme avoir reçu l'accord de la Commission Européenne pour procéder à la notification officielle du projet d'acquisition de Tiffany, ajoutant avoir déposé son dossier immédiatement après l'obtention de ce feu vert. 'Huit des dix autorisations anti-trust requises ont déjà été obtenues. LVMH escompte recevoir les autorisations des autorités de la concurrence de l'Union Européenne et de Taiwan bien avant la date limite du 24 novembre 2020', indique le géant du luxe.

Valeurs associées TIFFANY & CO NYSE +1.03%