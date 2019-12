Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tiffany : les ventes en hausse de 1 à 3% pendant les fêtes Cercle Finance • 27/12/2019 à 13:03









(CercleFinance.com) - Tiffany a annoncé hier, dans ses résultats préliminaires, que ses ventes mondiales pour la saison des fêtes ont augmenté d'environ 1 à 3% par rapport à la même période en 2018. Au cours de la période du 1er novembre au 24 décembre, la Chine continentale a continué à stimuler la croissance globale des ventes, avec une 'forte' augmentation à deux chiffres. Cette hausse a toutefois été compensée par des baisses à Hong Kong et, dans une moindre mesure, au Japon. Les ventes en Europe ont pour leur part augmenté de 3 à 5% pendant la période des fêtes, et, dans les Amériques, de 2 à 4%.

Valeurs associées TIFFANY & CO NYSE +0.01%