Tiffany : légère baisse du résultat net au T4

(CercleFinance.com) - Tiffany publie ce vendredi, pour son quatrième trimestre comptable (clos fin janvier), un bénéfice net en légère baisse (-2%) à 201 millions de dollars, soit 1,66 dollar par action. Sur l'ensemble de l'exercice 2019, les ventes sont restées stables, à 4,4 milliards de dollars, pour un bénéfice net de 541 millions de dollars, soit 8% de moins que pour l'exercice précédent. Rappelons que les actionnaires de Tiffany ont validé en février le rachat de la maison de luxe par LVMH. La finalisation de l'opération est attendue pour le milieu de l'année 2020.

Valeurs associées TIFFANY & CO NYSE -0.77%