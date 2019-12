Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tiffany : forte baisse du bénéfice trimestriel Cercle Finance • 05/12/2019 à 15:04









(CercleFinance.com) - Tiffany & Co a annoncé une baisse de son bénéfice trimestriel et une forte croissance à deux chiffres en Chine, à l'exclusion de Hong Kong, qui a permis de compenser la faiblesse des ventes intérieures sur le continent américain. Le bénéfice net du joaillier haut de gamme est tombé à 78 millions de dollars, soit 0,65 dollar par action, au 31 octobre, contre 95 millions de dollars, ou 77 cents par action, un an plus tôt. Les ventes nettes mondiales pour le troisième trimestre sont inchangées par rapport à l'année précédente. À taux de change constant, les ventes ont augmenté de 1%, a annoncé le groupe. La marge brute de Tiffany est tombée à 61,7% au troisième trimestre, contre 62,2% pour la période correspondante de l'exercice précédent. Les actions de Tiffany ont progressé de 66% depuis le début de l'année et de près de 10% depuis que LVMH a fait une offre de rachat sur la société à la fin du mois d'octobre.

