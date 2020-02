Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tiffany : feu vert des actionnaires au rachat par LVMH Cercle Finance • 05/02/2020 à 08:17









(CercleFinance.com) - LVMH a annoncé mardi soir que les actionnaires de Tiffany ont voté à une très large majorité en faveur de l'accord relatif au projet d'acquisition du joaillier américain par le géant français du luxe, lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires du 4 février. Pour mémoire, l'accord annoncé le 25 novembre dernier, à un prix de 135 dollars par action Tiffany payable en numéraire, valorise la maison de haute joaillerie à environ 14,7 milliards d'euros, soit 16,2 milliards de dollars.

Valeurs associées TIFFANY & CO NYSE -0.08%