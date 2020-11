Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tiffany fera voter ses actionnaires le 30/12 sur le mariage avec LVMH Reuters • 27/11/2020 à 13:05









27 novembre (Reuters) - Tiffany TIF.N organisera le 30 décembre une assemblée générale en ligne pour faire approuver par ses actionnaires son rachat par LVMH LVMH.PA , a annoncé vendredi le joaillier américain. Après plusieurs semaines de conflit et d'actions en justice, Tiffany et LVMH se sont entendus fin octobre sur le prix d'achat du joaillier américain par le géant français du luxe, à un peu moins de 16 milliards de dollars (13,4 milliards d'euros). (version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +0.16% TIFFANY & CO NYSE +0.05%